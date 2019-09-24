24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Kübra Par'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılmak için gittiği New York’ta çok yoğun bir diplomasi trafiğine başladı. Erdoğan'ın 25 Eylül'e kadar sürecek ziyareti boyunca, çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yoksulluğun Giderilmesi, Kaliteli Eğitim, İklim Eylemi ve Kapsayıcılık için Çok Taraflı Gayretlerin Canlandırılması" temasıyla gerçekleştirilecek BM 74. Genel Kurulu'nun ilk gününde BM Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan gün içinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşecek.
BM KÜRSÜSÜNDE DÖRDÜNCÜ KONUŞMACI OLDU
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri'nin açılışında 193 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarına hitap etti. Guterres'in ardından ABD Başkanı Donald Trump bir konuşma yaptı. Trump'tan sonra kürsüye Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi geldi. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM'de hitap eden dördüncü kişi oldu.
FERİDUN SİNİRLİOĞLU'NUN GİRİŞİMLERİYLE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de dördüncü sırada konuşma yapmasının Birleşmiş Milletler Türkiye Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun girişimleriyle belirlendiği öğrenildi.
ERDOĞAN GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDECEK
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı İmran Khan'la birlikte "Nefret Söylemiyle Mücadele" konulu yüksek düzeyli bir yan etkinliğe ev sahipliği yapmaları öngörülüyor. Yine bu çerçevede Genel Kurul görüşmeleri çerçevesinde Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Toplantısı da icra edilecek.
ABD BAŞKANI TRUMP İLE İKİLİ GÖRÜŞME
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ile ABD Başkanı Donald Trump ile ikili bir görüşme yapması da bekleniyor.
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