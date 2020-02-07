07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Şehit Cihan Erat, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ndeki öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Van'da çığ felaketinde şehit olan 28 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın cenaze törenine katıldı. Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da katıldı. Cenaze töreninde anne Safiye, baba Adnan ve kardeşi Kadir Erat gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı kıldırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
“O müjdeye kavuşmasını niyaz ediyorum. Gerçekten bu ara ciddi manada felaketlerle mücadelemiz var. Bir taraftan cephelerde savaşıyoruz, bir tarafta da şu anda çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabi bunlar özellikle kaza ve kaderin bizler için bildiğimiz ama imanımızın gereği olarak da sabrettiğimiz konulardır. Biz buna sabredeceğiz. Ve Cihan kardeşimizin öncelikle ailesine rabbimden sabırlar niyaz ediyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun.
Fakat biz durmadan, yılmadan bu vesileyle şunu söylemek durumundayım. Bir taraftan Van'daki hadise, bir tarafta İdlib'de yaşadıklarımız ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak. Ve şehitler tepesi boş kalmayacağı için de bizler de şehadete ürkerek korkarak değil adeta sevgili peygamberimizin 'keşke ben de o makama ulaşsaydım' dediği gibi o şekilde yürüyeceğiz.”
Erdoğan daha sonra Erat'ın ailesiyle birlikte top arabasının arkasında yürüdü. Erat düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!