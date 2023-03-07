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Cumhurbaşkanı Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı

İslam aleminin Berat Kandili'ni kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı

Giriş: 07.03.2023 - 00:28 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki kutlama mesajında, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin, bu gece idrak ettiğimiz, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın mesajıyla birlikte paylaştığı görselde ise Duhan Suresi'nin "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır" ayetine yer verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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