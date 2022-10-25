Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Lideri Destici'yi kabul edecek

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edeceğini duyurdu.

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