Cumhurbaşkanı Erdoğan BAYKAR fabrikasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hadımköy'deki BAYKAR fabrikasına geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden 1. Su Şurası Kapanış Merasimi'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan daha sonra buradan çıkarak Hadımköy'deki BAYKAR fabrikasına geçti.



Erdoğan'ın dünürü, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul'da hayatını kaybetmişti.