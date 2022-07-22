Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenin ardından Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

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