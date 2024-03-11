Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erdoğan, Al Nahyan’ın doğum gününü tebrik etti. Erdoğan, Al Nahyan’ın Ramazan-ı Şerif’ini de kutladı.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan’ı iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı için Türkiye’ye davet etti.