Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'ndan BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da Abu Dabi'den ayrıldı.