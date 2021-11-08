Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım 2020'de Şuşa’yı kurtarması ile sonuçlanan zaferini kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kulandı.

Paylaşımda, "Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum." ifadelerine yer verildi.