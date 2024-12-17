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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 22:26 Güncelleme: 17.12.2024 - 22:26
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        Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Nehammer ile görüşmesinde, Türkiye ile Avusturya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suriye'de halkın ülkesinin geleceğine karar vereceği bir döneme girildiğini, bu süreçte Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için Suriye'de faaliyet gösteren PKK ve DEAŞ dahil tüm terör yapılanmalarının temizlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

        Suriyeli sığınmacıların güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşlerinin başladığını aktaran Erdoğan, geri dönüşlerin artarak devamının Suriye'de sürdürülebilir yaşam şartlarının oluşturulmasına bağlı olduğunu belirtti.

        Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarı ve iç savaş nedeniyle çöken altyapının ayağa kaldırılması konularında uluslararası toplumun desteğinin şart olduğunu, bunun için herkesin geri dönüşler ve imar hususunda elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Erdoğan
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