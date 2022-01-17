Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Laç şehrinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının teslim törenine katıldı.

Resmi ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile baş başa görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.