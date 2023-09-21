Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu temsilcileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini Türkevi'nde kabul etti
Giriş: 21.09.2023 - 06:06 Güncelleme: 21.09.2023 - 06:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.