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        Haberler Dünya Amerika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu temsilcileriyle görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu temsilcileriyle görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini Türkevi'nde kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 06:06 Güncelleme: 21.09.2023 - 06:06
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu temsilcileriyle görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

        Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

        Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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