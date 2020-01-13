Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidecek

İHA

İHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Libya konulu konferansa katılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve görüşmede Libya'daki son gelişmelerin ele alındığı ifade edilmişti.

Almanya Başbakanı Merkel daha sonra Moskova'ya giderek burada Rusya lideri Vladimir Putin ile Libya'daki gelişmeleri ele almıştı.

Berlin yönetimi Libya konulu konferansın katılımcıları ve tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.