"Almanya Türk toplumu nefret siyasetine prim vermedi"

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dönem misafir işçi olarak ekmeğinin peşinde koşan Almanya'daki Türklerin bugün birçok alanda Türkiye'nin göğsünü kabartan işlere imza attığını belirterek, "Bunun en güncel örneği, geliştirdikleri aşıyla Kovid-19'a karşı mücadelede tüm insanlığa umut olan Sayın Uğur Şahin ve Özlem Türeci'dir. Bu iki kıymetli isim, eşit fırsat verilmesi halinde Almanya Türk toplumunun neleri başarabildiğinin en güzel nişanesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ile Türkiye arasından imzalanan iş gücü anlaşmasının 60. yıl dönümü dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Almanya’da düzenlenen programa video mesaj gönderdi.

Almanya'ya Göçün 60. Yılı Programı'nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Sizlerin vasıtasıyla Almanya'nın ve Avrupa'nın dört bir yanında yaşayan kardeşlerimize selam ve sevgilerimi iletiyorum." diye konuştu.

"ALMANYA TÜRK TOPLUMU NEFRET SİYASETİNE PRİM VERMEDİ"

Bundan 60 yıl önce ellerinde bavulları, gönüllerinde sıla hasretiyle Almanya'ya giden Türk vatandaşlarının bugün 3,5 milyona ulaşan nüfuslarıyla Almanya'nın asli, ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, göçün ilk yıllarında zorlu çalışma şartlarına göğüs geren, farklı bir kültürde yaşamanın yol açtığı sıkıntılarla mücadele eden Türklerin, 2. Dünya Savaşı sonrasında Almanya'nın yeniden ayağa kalkmasında öncü bir rol üstlendiklerini dile getirdi. Erdoğan, şunları söyledi:

"Bir dönem misafir işçi olarak ekmeğinin peşinde koşan Almanya'daki kardeşlerimiz, bugün artık tıptan mühendisliğe, spordan sanata, müzikten edebiyata kadar her alanda göğsümüzü kabartan işlere imza atıyor. Almanya Türk toplumu, açtığı iş yerleri ve fabrikalarda 400 bin kişiye istihdam sağlayarak Alman ekonomisine de önemli katkılar sunuyor. Bunun en güncel örneği, geliştirdikleri aşıyla Kovid-19'a karşı mücadelede tüm insanlığa umut olan Sayın Uğur Şahin ve Özlem Türeci'dir. Bu iki kıymetli isim, eşit fırsat verilmesi halinde Almanya Türk toplumunun neleri başarabildiğinin en güzel nişanesidir. Elbette bugünlere kolay gelinmediğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Misafir işçilikten kalıcı yurttaşlığa evrilen bu 60 yıllık süreçte Almanya Türk toplumu gerçekten sancılı dönemler yaşamıştır. Solingen faciası, NSU cinayetleri, Almanya'daki kardeşlerimizin maruz kaldığı ırkçı saldırıların en kanlıları olarak hafızalara kazınmıştır. Camileri kundaklanmış, iş yerleri hedef alınmış, inancından, kökeninden, kültüründen dolayı birçok insanımız maalesef ayrımcılıkla karşılaşmıştır. Ancak yaşadığı onca acıya rağmen Almanya Türk toplumu basiret ve ferasetle hareket ederek nefret siyasetine asla prim vermemiştir."

Bugün varılan noktada Almanya'daki Türklerin, başarı hanelerine yeni yıldızlar eklediklerini memnuniyetle gördüklerini ifade eden Erdoğan, önümüzdeki dönemde Türk toplumunun eşit vatandaşlık temelinde Almanya'ya daha fazla katkı sunacağına inandıklarını söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak biz de bir taraftan yurt dışındaki insanlarımızın hak ve hukukunu savunurken diğer taraftan da içinde yaşadıkları toplumlara entegrasyonunu teşvik ediyoruz. Bilhassa salgınla beraber yükselişe geçen kültürel ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi tehditlerin önüne geçilmesinde müttefikimiz Almanya'ya gereken her türlü desteği veriyoruz. Sadece Almanya'daki Türk toplumunun değil tüm Avrupa'nın hatta tüm insanlığın huzuruna kasteden bu şer akımlara karşı Almanya makamlarının da bizimle aynı hassasiyetleri taşıdıklarını biliyoruz. Alman dostlarımızla dayanışma içinde hareket ederek bu sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum."

Almanya Türk toplumu son 60 yılda bu aşamalardan geçerken Türkiye'nin de özellikle son 20 yılda tarihi nitelikte başarılara imza attığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'deki kalkınma ve demokrasi hamlelerinden Türk diasporasının da istifade etmesini sağladıklarını belirtti. Erdoğan, "Girişimci ve insani diplomasimizi, dış misyonlarımızın sayısını artırmanın yanında ihdas ettiğimiz yeni kurumlarla daha da güçlendirdik. 2010 yılında kurduğumuz Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, bu dönemin en önemli kazanımlarından biridir. 'Güçlü diaspora, güçlü Türkiye' şiarıyla hareket eden Başkanlığımız hayati bir boşluğu doldurmaktadır. Önümüzdeki dönemde gerek Yurtdışı Türkler Başkanlığımız gerekse diplomatik misyonlarımız vasıtasıyla sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Göç eden ve hayatta olan ilk kuşağın mensuplarına Rabb'imden bereketli, sağlıklı ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum. Vatan hasretiyle ebediyete irtihal eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, Türk diasporasının genç mensuplarına hayat yolculuklarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.