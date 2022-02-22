Senegal Stadı'nda basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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