Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu'da incelemelerde bulundu

Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katılan Erdoğan, daha sonra helikopterle, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'ye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.