Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti karşılaştığımız her durumda geleceğin de partisi olduğunu ispatlıyor" - ANKAR

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti karşılaştığımız her durumda geleceğin de partisi olduğunu ispatlıyor" - ANKARA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantının yapıldığı salona gelmesi- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alkışlarla karşılanması- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcıları selamlaması- İstiklal Marşı'nın okunması- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (1)