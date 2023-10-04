Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ın, 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin parti yetkilileriyle çalışma yapacağı öğrenildi
Giriş: 04.10.2023 - 15:51 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:58
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Efkan Ala ile genel başkan yardımcıları karşıladı.
Erdoğan'ın, 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin parti yetkilileriyle çalışma yapacağı öğrenildi.