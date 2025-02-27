Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaşına rozet taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozetini taktı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da yaşayan ve kendisiyle aynı ismi taşıyan 21 yaşındaki gence parti rozetini taktı.
Burdur'da yaşayan 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, parti üyeliği işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Toplantı sonrası Burdurlu genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışma fırsatı buldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle aynı ismi taşıyan gence AK Parti rozetini taktı.
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