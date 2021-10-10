Cumhurbaşkanı Adana'da gençlerle buluştu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sevgili gençler, hep genç kalanları da unutmuyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Adana'mızda dolu dolu bir gün geçirdik. Hem yatırımlar bütün bunların yanında hem teşkilatımızda bu yoğun programımızın ardından sizlerle çok çok farklı bu güzel atmosferde yani belki de dünyada ilk 5'in içinde yer alacak bir müze mekanında ve bu müzenin bahçesinde sizlerle bir arada olmak bana çok çok farklı bir duygu verdi. İlk 2 ünitesi bitti, inşallah 3'üncü ünitesi bittikten sonra bu müze dünyada farklı bir yere oturacak.

"GENÇLERLE SAMİMİ OLMAMIZDAN RAHATSIZLIK DUYUYORLAR"

Bir zamanlar Orhan Kemal'in burada çalışarak kaleme aldığı bir müze. Ziyaret ettiğimiz her ilde programımıza gençlerle buluşmayı da ilave ediyoruz. Ve bazılarının bizim gençlerimizle sık ve samimi olmamızdan rahatsız duyduklarını anlıyorum. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı iken de gençlerle birlikteydim, Başbakanlık görevini üstlendiğimden de arkadaşlarımın çoğu gençlerden oluşuyordu. Cumhurbaşkanı oldum, yine gençlerle birlikteyim. Eğer bir gün Külliye'ye yolunuz düşerse oradaki çalışanların gençlerden oluştuğunu görürsünüz. 8 torunum var. Aile dostlarımız vesilesiyle yine gençlerle beraberim.

"GENÇLER SİZ 45 LİRA BURS ALDINIZ MI?"

Sizlerin enerjisi, sizlerin umudu vizyonu bize daha çok çalışma hizmet üretme aşkı şevki veriyor. O yüzden gençlerle aramıza girenlere şunu diyoruz; Siz kendi işinize bakın. Ben yeni bir terim ortaya koydum. Bizim ki hangi kuşaktan. Bizim ki TEKNOFEST kuşağı. Türkiye'de eğitimden sağlığa, spordan çalışmaya her alanda gençlere hizmet getiren en çok yatırım yapan biziz. Üniversite sayısından yurt kapasitesini artırmaya, burs ve imkanların genişletilmesine kadar sayısız hizmeti gerçekleştirdik. Çukurova Üniversitesi'nden aldığımız bilgiye göre yurt sorunu bitmiş. Ülkemizde hiçbir evladımızın yükseköğretimden mahrum kalmamasıdır.

Sevgili gençler siz 45 lira burs aldınız mı? Göreve geldiğimde burs 45 liracıktı. Zamanla bu konuda da mesafe kat edeceğimizden kuşkunuz olmasın. Geçmişi 1907'lere kadar giden bu binamız, çalışmalar bittiğinde ülkemizin en büyük müzesi haline gelecektir. Hep söylediğimiz gibi "geçmişini bilmeyen, geleceğini inşaa edemez." Bunun için ısrarla maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendirmenin gayreti içerisindeyiz.

"BİZ YAPINCA SAĞIR KESİLDİLER"

Ülkemizde yönetime geldiğimizden beri yaptığımız onca esere rağmen bize kin ve nefretleri artan bir kesim var. Peki öyleyse bize bitip tükenmez husumetle saldırıyorlar biliyor musunuz? Bay Kemal İzmir milletvekili, İstanbul'dan şuanda İzmir'e 3,5 saatte varıyorsun. Peki bir teşekkürü var mı? Yok. Bu pırıl pırıl yollar, 7 saatte giden bu yol, 3,5 saate düşmüşse burada bir teşekkür etmez mi insan. Çünkü bunlar bizim gençlerimizi kendi kökleriyle kendi değerleriyle buluşturmamıza tahammül edemiyorlar.

Geçtiğimiz günlerde Paris İklim Anlaşmasını onayladık. Sizlere bırakacağımız 2053'ün Yeşil Kalkınma Projesini de ilan ettik. Bu adımı başkası atsaydı bunu dünyada yere göğe sığdıramazlardı. Ama biz yaptığımız için sağır kesildiler. Her konuda olduğu gibi Yeşil Kalkınma'da desteğimizi sizden alıyoruz. Kimin ne dediğine kimin hangi hesabında olduğundan değil milletimizin emirlere bakarak mücadelemize devam edeceğiz. Unutmayın her şey hayal etmekle başlar. Sonra bir bakarsınız ki adım adım o hayale yaklaşmaya başlamışsınızdır.