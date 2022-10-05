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Emekli zammında son dakika gelişmesi: 2023 Ocak emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşları ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı netleşti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ocak 2023 Emekli zammı ile maaşlar ne kadar olacak?

Eylül ayı TÜİK verilerinin açıklanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli zammı açıklamaları sonrasında yeniden gündeme gelen Ocak 2023 emekli zam oranı hakkında güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yakından takip ettiği emekli zammı son dakika gelişmeleri...

05.10.2022 - 19:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ocak ayına kısa bir süre kala emekli maaşlarının ne kadar artacağı ve 2023 en düşük emekli maaşı sorgulamaları hız kazandı. Temmuz ayında emekli maaşı zam oranı %42,35 olarak belirlenmişti. Eylül ayı TÜİK verileri yıllık %83,45, aylık %3,08 olarak açıklandı. Böylelikle emekli zammı için 3 aylık oran kesinleşti. İşte Ocak 2023  Emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı...

  • 3 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ!

    Temmuz ayında emekli maaşlarına uygulanan %42,35'lik zammın üzerinden 3 ay geçti. Temmuz ayı enflasyonu %2,37, Ağustos ayı enflasyonu ise yüzde 1,46 olarak açıklandı. Eylül ayı enflasyon rakamları ise bir önceki aya göre 3,08 oranında gerçekleşti.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

    "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız."

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 133 ORANINDA ARTTI!

    2021 yılı Aralık ayında 1.500 TL olan en düşük emekli maaşı 2022 Ocak ayında 2.500 TL'ye yükselmişti. Temmuz ayında uygulanan %42,35 oranındaki emekli zammı ile en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya yükseltildi. 2023 Ocak zam döneminde yeniden belirlenecek olan emekli maaşlarına bugüne kadar yüzde 133 oranında artış uygulanmış oldu.

  • 6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK!

    Emekli zammı ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayında Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. 

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