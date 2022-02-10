Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Ahirete irtihalinin yıl dönümünde cennetmekan Sultan II. Abdülhamid Han'ı rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.

Erdoğan, paylaşımına ayrıca Sultan 2. Abdülhamid'in görselini de ekledi.