Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li senatörle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Chris Coons’u kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan burada ABD'li Senatörü Coons'u kabul etti.

Kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

LİBYA BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi'yi kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi’yi kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleştirildi.