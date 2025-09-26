Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'deki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TRK" uçağı, 07.45'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.