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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'deki temaslarını tamamlamasının ardından yurda döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 10:05 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:05
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "CAN", saat 09.30'da Atatürk Havalimanı'na indi.

        Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer karşıladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılamanın ardından havalimanından ayrıldı.

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