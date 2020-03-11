Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB'nin tutumu) Biz kimseden iane istemiyoruz. Tek talebimiz verilen sözlerin yerine getirilmesidir" - TBMM

AA

Erdoğan: "Türkiye'nin serbest dolaşım fasılların açılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, mali yardım dahil tüm beklentileri somut olarak karşılanana kadar sınırlarımızdaki mevcut uygulamayı sürdüreceğiz"Erdoğan: "(AB'nin tutumu) Biz kimseden iane istemiyoruz, kimseye de el açmıyoruz. Tek talebimiz, ülkemize verilen sözlerin yerine getirilmesidir"