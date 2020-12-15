Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Michel, AB Zirvesine ilişkin bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı.
"TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ KISIR DÖNGÜDEN KURTARILMALI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin, geleceğini AB ile birlikte kurmayı tasavvur ettiğini belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinde atılan her olumlu adımı yeni bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiklerini ifade etti.
Türkiye olarak AB ile yeni bir sayfa açmak isterken birilerinin mütemadiyen kriz çıkarmak için çaba harcadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin bu kısır döngüden bir an evvel kurtarılması gerektiğini vurguladı.
"YUNANİSTAN TARAFI SÜREKLİ YENİ BAHANELER ÜRETİYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Yunanistan’la istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu defaatle vurguladığını ancak Yunan tarafının sürekli yeni bahaneler üreterek görüşmelerden kaçtığını ve son haftalarda kışkırtıcı adımlar attığını söyledi.
"TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DE İYİ NİYETLİ TUTUM İÇİNDE"
Tüm bunlar olurken Türkiye’nin, politikalarını sadece ve sadece hakkaniyet ve adalet temelinde şekillendirdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda da iyi niyet ve yapıcı tutum sergileyen tarafın Türkiye olduğunu; bu konuda uluslararası konferans düzenlenmesi yönündeki önerisinin hâlâ masada bulunduğunu ifade etti.
Bu konferansın KKTC dahil kimseyi dışlamamasının önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Adası’nda adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için gereken çabayı ortaya koyanın da her daim Türk tarafı olduğunu dile getirdi.
"AB İLE TEKRAR BÜYÜK RESİM ÜZERİNDEN DİYALOG"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya, Suriye, Yukarı Karabağ gibi AB tarafından sorunlu addedilen alanlardan hiçbirinin Türkiye-AB ilişkilerinin özüne ilişkin olmadığını, bu alanlarda temel ilke ve amaçların büyük ölçüde örtüştüğünü ifade etti.
Türkiye-AB ilişkilerinin son iki yıldır bazı üyelerin dar çıkarlarına hapsedilmiş durumda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ile tekrar büyük resim üzerinden karşılıklı fayda temelinde konuşmaya başlamayı arzu ettiklerini dile getirdi.
Olumlu gündem için ilk aşamada sonuç alıcı şekilde kullanılabilecek aracın 18 Mart Mutabakatı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’nin Türkiye konusunda sağduyulu ve yapıcı bir tutum benimsemesini temenni ettiklerini söyledi.
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