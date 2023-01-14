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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına verdi

Giriş: 14.01.2023 - 10:38 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu o fotoğrafa
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını oyladı.

Çevre ve Yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in çektiği "Yangın müdahalesi" fotoğrafını oylayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor kategorisinde ise oyunu Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği Yılın Fotoğrafları oylamasına, her yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçı katılıyor.

Geçen yıl 312 bin 136 kişinin katıldığı Yılın Fotoğrafları oylaması, "yilinfotograflari.aa.com.tr" internet sitesinden 16 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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