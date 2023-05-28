Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda oy sayma işlemi devam ederken, henüz resmi olmayan sonuçlara göre dünyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları gelmeye başladı.

ALİYEV'DEN TEBRİK TELEFONU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp seçimdeki başarısı nedeniyle kutlayarak, en kısa zamanda Azerbaycan'a beklediğini iletti.

KATAR EMİRİ'NDEN TEBRİK MESAJI Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy sayma işlemi devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katar Emiri, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferini kutlarım ve yeni dönemin için başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Katar Emiri, “Kardeş Türk halkının ilerleme ve refah için arzuladığı şeyleri gerçekleştirmenizi, iki ülkenin güçlü ilişkilerinin daha da gelişmesini temenni ediyorum"

ORBAN: TEBRİKLER, SAYIN CUMHURBAŞKANI

Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlayan bir diğer lider de Macaristan Başbakanı Viktor Orban oldu.

