Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurduğu gün hayatı değişti

25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Baran, 10 yaşındayken elektrik akımına kapılarak konuşma yeteneğini kaybetti. Vücudundaki tahribat dolayısıyla okulu bırakmak zorunda kalan Baran, sokağa çıkmaktan utandı ve eve kapandı.
Vücudunun yüzde 70'i yandıktan sonra maddi imkansızlık nedeniyle yüzeysel bir tedavi gören Baran'ın umudu, 2004 yılında bir programa katılmak üzere Konya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan söz almasıyla yeşerdi.
Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2002 yılında yaşadığı kazanın ardından 2 yıl evden çıkamadığını söyledi.
Bir çocuk için oldukça zorlu süreçlerden geçtiğini anlatan Baran, 2 sene boyunca arkadaşlarıyla oynayamadığını ve okula devam edemediğini belirtti.
Bu süreçte adeta hayata küstüğünü dile getiren Baran, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hayatın kötü yönlerini öğrenmiştim. Dışarıdaki çocukların benden farklı olduğunu gördükçe, 'bunun bir çaresi yok mu, bir tedavisi yok mu' diye sorgulamakla geçiyordu günlerim. 2004 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız, Konya'ya bir okul açılışına geldiğinde, ilk Emine Erdoğan Hanımefendi beni gördü. Allah'ın yardımı oldu, ilahi bir güç yardım etti o gün bana. Çocuk olduğum, Sayın Cumhurbaşkanımız da biraz uzun boylu olduğu için bacağından tuttum, 'bana bakın, bana bakın' diye seslendim. Kendisi de sağ olsun hemen eğildi, 'Ne oldu, ne istiyorsun?' diye sordu. Ben de 'Efendim beni tedavi ettirin. Ben böyle bir kaza geçirdim. Ailem tedavi yaptıramıyor.' dedim. Kulağıma eğildi, 'Hepsini halledeceğiz. Sen hiç kafanı yorma. Geçecek inşallah.' dedi. Eve gidip aileme söylediğimde hemen sonuç alacağımıza inanmadılar. Daha bir saat olmadan kapımız çalındı. Cumhurbaşkanımızın danışmanları, korumaları kapıdaydı. Bu şekilde tedavi sürecim başlamış oldu."
- "16 yıldır tedavimi takip ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tedavisiyle yakından ilgilendiğini vurgulayan Baran, Cumhurbaşkanının, bütün tedavisini üstlendiğini, onun talimatıyla Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yattığını ve 50'ye yakın ameliyat geçirdiğini anlattı.
Baran, "Bunlar çok zor, uzun saatler süren ama bir o kadar da gerekli olan ameliyatlardı. O dönemde çene kaslarım yandığı için konuşamıyordum, gözlerim kapanmıyordu, kollarımı kullanamıyordum, boynum yapışıktı. Fazlalık gibi, sürüngen gibi yaşıyordum. Şimdi çok şükür iyiyim. Cumhurbaşkanımız 16 yıldır beni takip ediyor. Cumhurbaşkanımızı 'manevi baba' olarak görüyorum. Onunla gülen, onunla ağlayan, onunla hüzünlenen bir evladıyım. Cumhurbaşkanımız her Konya'ya geldiğinde durumumu soruyor, beni unutmuyor. Allah başımızdan eksik etmesin. Sadece ülkenin değil ayrı ayrı vatandaşların da sıkıntılarını düşünüyor. Dualarımda, kalbimde sürekli o var." ifadelerini kullandı.
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