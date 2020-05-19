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Uzun süre Çapa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda profesör olarak hizmet veren, adı fakir fukara babası olarak anılan Prof. Dr. Murat Dilmener, yakalandığı Covid-19 salgınında uzun süre görev yaptığı Çapa Dahiliye Kliniği'nde öğrencileri ve asistanları olan meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen, kurtarılamayarak vefat etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü kabine toplantısı sonrası Ulusa Sesleniş Konuşmasında; Yeşilköy'de yapılmakta olan ve önümüzdeki hafta açılışı yapılacak hastanenin ismini “Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi” olarak açıkladı.

Prof. Dilmener’in kurucusu ve aynı zamanda Mütevelli Heyeti Üyesi olduğu Mardin Eğitim ve Dayanışma Vakfı'ndan (MAREV) Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıklama sonrası Teşekkür Mektubu gönderildi.

MAREV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ve MAREV Genel Başkanı Av. Haluk Eldem'in ortak imzalarını taşıyan mektup’ta; "Kurucumuz ve aynı zamanda Mütevelli Heyeti Üyemiz olan, değerli bilim adamı Mardinli hemşehrimiz, gururumuz Prof. Dr. Murat Dilmener isminin İstanbul Yeşilköy'deki hastaneye verilmesinden dolayı, başta MAREV Mütevelli Heyeti ve yönetim kurulu olmak üzere, tüm Mardinlileri sevince boğmuştur. Prof. Dr. Murat Dilmener isminin büyük bir hastanede yaşatılacak olmasından duyduğumuz memnuniyeti tarif etmek mümkün değildir. Bu kadirşinaslıktan dolayı başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, bu kararda emeği geçen kabine üyelerine, MAREV camiası ve Mardin halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.