Uzun süre Çapa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda profesör olarak hizmet veren, adı fakir fukara babası olarak anılan Prof. Dr. Murat Dilmener, yakalandığı Covid-19 salgınında uzun süre görev yaptığı Çapa Dahiliye Kliniği'nde öğrencileri ve asistanları olan meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen, kurtarılamayarak vefat etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü kabine toplantısı sonrası Ulusa Sesleniş Konuşmasında; Yeşilköy'de yapılmakta olan ve önümüzdeki hafta açılışı yapılacak hastanenin ismini “Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi” olarak açıkladı.
Prof. Dilmener’in kurucusu ve aynı zamanda Mütevelli Heyeti Üyesi olduğu Mardin Eğitim ve Dayanışma Vakfı'ndan (MAREV) Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıklama sonrası Teşekkür Mektubu gönderildi.
MAREV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ve MAREV Genel Başkanı Av. Haluk Eldem'in ortak imzalarını taşıyan mektup’ta; "Kurucumuz ve aynı zamanda Mütevelli Heyeti Üyemiz olan, değerli bilim adamı Mardinli hemşehrimiz, gururumuz Prof. Dr. Murat Dilmener isminin İstanbul Yeşilköy'deki hastaneye verilmesinden dolayı, başta MAREV Mütevelli Heyeti ve yönetim kurulu olmak üzere, tüm Mardinlileri sevince boğmuştur. Prof. Dr. Murat Dilmener isminin büyük bir hastanede yaşatılacak olmasından duyduğumuz memnuniyeti tarif etmek mümkün değildir. Bu kadirşinaslıktan dolayı başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, bu kararda emeği geçen kabine üyelerine, MAREV camiası ve Mardin halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!