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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 11:25
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        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan, Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Erdoğan paylaşımında Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi.

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