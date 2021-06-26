Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya karşılaşmasının ardından Milli Takım Menajeri Pelin Çelik’i telefonla arayarak elde edilen başarıdan dolayı tüm takımı tebrik etti.

Karşılaşmayı yakinen takip ettiğini belirten Recep Tayyip Erdoğan, "Filenin Sultanları"nın elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduğunu, Tokyo’da yapılacak Olimpiyat Oyunları’nda da başarılı bir sonuç elde edeceklerine inandığını söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk voleyboluna her daim vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.