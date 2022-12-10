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Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 9 üniversiteye rektör ataması yapıldı

Giriş: 10.12.2022 - 05:13 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
9 üniversiteye rektör ataması yapıldı
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Veysel Eren, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Baran, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Turan, Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Leblebici ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Yılmaz atandı.

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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