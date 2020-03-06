Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mart Pazartesi günü Belçika'ya gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 09 Mart 2020 Pazartesi tarihinde Belçika'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.