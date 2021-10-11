Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI 3 ARALIK'TA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı.