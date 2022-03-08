Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldi.
Toplantıda, Tokat'ta yaşanan kadına şiddet haberine değinen Erdoğan, tepkisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonla arayarak bizzat görüştüğü şiddet mağduru Özlem Ağ ise duygusal anlar yaşadı.
BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİ TARAFINDAN 23 KEZ BIÇAKLANDI
Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde baba ocağında yaşayan tek çocuk annesi Özlem Ağ (30) olayın izlerini atlamaya çalışıyor.
Boşanma aşamasında olduğu eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanan Ağ, Dünya Kadınlar gününde kendisine destek verilmesinden mutlu olduğunu söyledi.
Çocuğunu görmek isteme bahanesi ile evlerine gelen kocasının bıçakla kendisini yarayarak ölümden döndüğünü kaydetti.
"CUMHURBAŞKANIMIZ 'BU SAATTEN SONRA YALNIZ DEĞİLSİN' DEDİ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün kendisini aramasından mutlu olduğunu belirten Ağ, “Gündeme getirdikleri için teşekkür ediyorum. Beni de arayıp görüştükleri için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız “Bu saatten sonra yalnız değilsin’ dedi. Bir daha bu tür olaylar olmasın kimsenin canı yanmasın. Çünkü çok zor bir şey” dedi.
Şiddet mağduru kadınların susmamasını mesajı veren Ağ, “Seslerini duyursunlar, susmasınlar. Hala olayın izlerini taşıyorum. Akciğerlerimde sıkıntı var solunum güçlü çekiyorum "diye konuştu.
Kızını korumaya çalışırken bıçaklanarak bacağından yaralanan Mehmet Ağ, bir daha böyle olayları yaşanmamasının temenni ederek” Cumhurbaşkanımızın açıklaması bize güç cesaret verdi. Devletimiz her zaman başımızın tacıdır” dedi.
"BAŞKA ANNELER AĞLAMASIN"
6 çocuk annesi Fadime Ağ, kızına sarılarak gözyaşı dökerek, “Başka anneler ağlamasın, biz ağlıyoruz. Böylelerine en ağır ceza verilsin kız anneleri ağlamasın” ifadelerini kulandı.
NE OLMUŞTU?
Olay; Yaklaşık 11 ay önce meydana geldi Bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan eşi Samet Ağ ile geçimsizlik yaşayan Özlem Ağ, ocak ayında evi terk ederek babası Mehmet Demirel'in yanına gitti. Boşanma davası açan kadın 1 Nisan'da kocası Samet Ağ, tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 23 yerinden bıçaklanan kadın 9 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi. Olay sonrası Samet Ağ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3 ay tutuklu kalan Samet Ağ, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yaşanan olayın basına yansımasının ardından Samet Ağ, tutukanarak cezaevin gönderildi.
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