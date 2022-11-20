İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine icabetle, 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni’ne iştirak etmek üzere 20 Kasım 2022 tarihinde Doha’yı ziyaret edeceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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