Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu. Göreve geldiklerinde devletin vatandaşlarına borçlu olduğunu belirten Erdoğan, 1998 yılında yasalaşan zorunlu tasarruf kesintileri ve 1987 ila 1995 yılları arasındaki konut edindirme yardımı kesintilerini geri ödediklerini belirtti.

Erdoğan, "Zorunlu tasarruf kesintilerinin ana para ve nemalarını 17 milyar liranın üzerini hemen ödeyeceğiz dedik. Bunları biz ödedik. Aynı şekilde 1987 ile 1995 arasında konut edindirme yardımı adı altında yapılan kesintiler vardı, 8 milyon kişiye 3,5 milyar lira ödemeyi biz yaptık." şeklinde konuştu.

YATIRIMCILARA ÇAĞRI

23,5 milyar dolar IMF borcunu da son kuruşuna kadar Mayıs 2013'te ödediklerini belirten Erdoğan, "Ülkemizi ortalama yüzde 5,6 büyüttük. İhracatımız 180 milyar doları geçerek rekor kırıyor. Cari açık meselesi ekonomimizin yumuşak karnı olmaktan çıkıyor. Enflasyonu yeniden tek haneye indirerek, faizleri düşürerek ülkemiz üzerindeki kara bulutları dağıtıyoruz." dedi.

"2020 faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak." diyen Erdoğan, yatırımcılara da çağrı yaptı ve "Girişimcilere sesleniyorum; gelin yatırım yapın. Milli parayla adım atma dönemine döndük. Şu anda geçen yıl yaşanan sıkıntılar nedeniyle konut, otomobil, beyaz eşya satışlarının yükselmesi ekonominin toparlandığının göstergesidir. Burada sadece yatırımcılara sesleniyorum. Endişe, tereddüt etmeyin, sektörünüzde yatırım yapmaya devam edin. " ifadelerini kullandı.