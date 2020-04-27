27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
1,2,3 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada sıkça konuşulan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte Cumhurbaşkanı'nın sokağa çıkma yasağı açıklaması...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
3 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan; "Bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu hafta sonu 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasını uygulayacağız. 1 Mayıs-3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlandırılmasına vatandaşlarımızın riayet etmesini istiyoruz." dedi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?
Büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak'ta 1,2 ve 3 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEDİR?
Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.
Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;
Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.
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