Cumhurbaşkanı Danışmanlığına 2 yeni atama

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı.

Karakurt ve Başaran'ın Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre; söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.