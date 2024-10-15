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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Tebrikler bizim çocuklar - Futbol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Tebrikler bizim çocuklar

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, A Milli Takım'ın İzlanda zaferi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:57
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        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, A Milli Takım'ın İzlanda zaferi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

        Uçum'un paylaşımı kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı.

        İşte o paylaşım:

        Değerli Arkadaşlar,

        "50 yılı geçti futbol izlerim. Çocukluğum, gençliğim, genç yetişkinliğim futbol tarihimizde ulusal ve uluslararası alanda “sahalarımızda ender görülen hareketler, ender görülen goller, ezilmeden yenildikler, arada kazandığımız zaferler” gibi neredeyse klişe olmuş laflarla geçti. Milli Takım için bu negatif klişeler ise saymakla bitmez. Ama son yıllarda yetişkinliğimde bütün klişeleri yerle bir eden bir Türk Milli Takımı var.

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        Ender görülenleri olağanlaştıran, nadir görülen zaferleri normalleştiren, en son Avrupa Şampiyonasında nasıl final oynayamadık diye hayıflanan BİZİM ÇOCUKLAR var.

        Diyeceksiniz ki İzlanda maçını 4-2 kazandık diye mi bunları söylüyorsun. İzlanda kim ki? Dünya futbolundaki yeri ne ki?

        Haklısınız ama bu İzlanda ile bu gece hariç 14 maç yapmışız. 8’ini onlar kazanmış, 3’ünü biz. Daha da ilginci İzlanda’da oynadığımız 7 maçın 6’sını kaybetmişiz, bir kere 0-0 beraber kalmışız.

        İzlanda’da sekizinci maçta hem de bu kadar Bizim Çocuklara yabancı ve sorun üreten bir zeminde 4-2 kazanmak ve bir de ilk kez kazanmak bence çok sıra dışı bir şey. İzlanda olsa bile çok önemli bir başarı.

        Bizim Çocuklar bu maçı kazandılar ama çok şeyi başaracıklarını gösterdiler.

        Tüm negatif şartlara rağmen, o kadar kötü sahaya rağmen YÜKSEK MÜCADELE GÜCÜ ve DUYGU BİRLİĞİYLE BİZİM ÇOCUKLARIN BU NESLİ Ulusumuza her türlü hayali kurdurtuyor. Yeterki arkalarında duralım, yeterki inanalım. TEBRİKLER BİZİM ÇOCUKLAR, YAŞASIN MİLLİ TAKIM."

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