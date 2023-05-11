Kılıçdaroğlu: Bu seçimi iki kesim belirleyecek

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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlıyor

İktidara gelirseniz deprem bölgesinde ne değişecek: İki temel hedefimiz var. Bir evleri, iş yerleri yıkılan yurttaşlarımızın evlerini yeniden yapacağız, bir kuruş almadan teslim edeceğiz. Deprem Kanunu'nu hazırladık. Devlet bu zararı ödemek zorundadır. İkincisi bütün deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması lazım. Yasa teklifini hazırladık. O bölge üretim merkezine dökmek zorundadır. Bu binalarda kullanılacak malzemeler bu bölgede üretilmeli. Özel teşvik getirilmeli ve bölge üretim merkezine dönüşmeli. Depremden sonra burası Ortadoğu ve Afrika'ya ihracat yapacak.

Vaatlerin kaynağı: Türkiye zengin bir ülke. Binali Bey'den daha fazla devlet tecrübesine sahibim. Ciddi bir teknik kadromuz var, ayrıntılarıyla hazırlıyorlar. Bütçe kanunu yaparsınız, parayı nereye harcayacağını gösterirsiniz. Bunu yapan hükümettir. Dolar, euro bazında ihale yapıyorsunuz, kur artışında kazanıyorlar ve müteahhitler zarar etmiyor. Üstüne AB ve ABD'deki enflasyon milletin sırtına yıkılıyor. Sen ihaleyi dolar, euro ile yapıyorsun?

Eğitim alanında yapılacaklar: Eğitime kim karar verir? Benim uzmanlık alanım değil; buna eğitimciler karar verir. Bakana göre eğitim politikası belirleniyor. Bunları yapacak olan, bunların uzmanları. Çocuklar denek olarak kullanılmaya başlandı. Bu alan eğitimcilerin alanı olacak. Merkez Bankası para politikasında nasıl bağımsızsa eğitim de öyle olacak. Millet eğitim şuraları olacak. Dünya çapında eğitimcilerimiz var. Burada da bir şampiyonlar ligi kuracağız. Çocuğunu okula gönderen her aile eğitim sisteminden şikayetçi. Öyle bir eğitim sistemi kuracağız ki aileler 'Benim çocuğum iyi eğitim alıyor' diyecek.

Hak, hukuk, adalet sloganı: Adalet yürüyüşü bir başlangıçtı. Kim haksızlığa uğradıysa onun yanında olacağım, onun sorununu çözeceğiz. Yargı da bürokrasi de duyarlı olacak. Biz haksızlık karşısında susmayacağız.

Yargı bağımsızlığı: Bir kişinin serbest bırakılması için ya TBMM af çıkaracak ya da yargılanacak ve beraat kararı çıkacak. Eğer bu ülkede adalet, hukuk, hak varsa mahkeme kararı uyghulanmak zorundadır. AYM bir karar verip alt mahkeme 'Tanımıyorum' diyorsa bu doğru değildir. AİHM bir karar veriyor ve 'Haksızlık var' diyor. Siz o kararı da uygulamıyorsunuz. Mahkeme kararı uygulanmauyacaksa niye bu mahkemeler var? Bir hakim hukukun üstünlüğü ve vicdanına göre değil, saraya göre karar veriyorsa orada hukuk yoktur.

Kendinizi nasıl hissediyorsunuz: Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda büyük bir sorumluluk taşıyacağımın farkındayım. Günün 24 saati şampiyonlar ligiyle çalışacağım. İşi ehline teslim ederseniz birçok sorunu kısa sürede çözebilirsiniz. Hep beraber çalışıyoruz. Hepimiz aynı kaygıları taşıyor, bu ülkenin hızla düzelmesini istiyoruz. Bir sorunlar yumağıyla karşı karşıyayız. Bu sorunları akılcı politikalarla çözmek mümkün. Bu ülkeye 6 ay içerisinde nefes aldıracağız.

Kazacak mısınız: Seçimi birinci turda kazanacağız. Bu seçimi iki kesim belirleyecek; gençler ve kadınlar.