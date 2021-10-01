AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'ten ayrılmadan önce Başkanlık Divanının arkasındaki bölümde, TBMM Başkanı Şentop, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve bakanlar ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Meclis'ten ayrılışına Şentop ve Bahçeli de eşlik etti.