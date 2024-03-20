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        Haberler Gündem Politika Cumhur İttifakı ve AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk'ten Habertürk'e açıklamalar

        Cumhur İttifakı ve AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk'ten Habertürk'e açıklamalar

        Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Cumhur İttifakı ve AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, "Birinci önceliğimiz Hatay'ı ayağa kaldırmak" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 18:50 Güncelleme: 20.03.2024 - 19:14
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        "Öncelik Hatay'ı ayağa kaldırmak"
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        AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

        Öntürk şöyle konuştu:

        Bu konunun hiçbir yerinde değiliz. Biz de hukuki süreci başlattık. Cumhuriyet savcılığında suç duyurusunda bulunduk. Bilmediğimiz tanımadığımız insanlar bizlerin ismini kullanarak bir işe girmişler. Ses kaydı ile TİP'in adayını tehdit edip çekilmesini istemişler. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Maalesef o basın mensubu arkadaşlar arayıp da 'Bu nedir, ne değildir' diye sorulabilirlerdi. Milletimiz orada neyin ne olduğunu biliyor. Kaldı ki, derinlemesine araştırıldığında kimin ne olduğu ortaya çıkacaktır. Duyduklarımızı savcılığa ilettik hepsini. Burada işin başına bakarsak. Bizim kendi mahallemizin işleri değil bunlar. TİP'in Genel Başkanı ile CHP Genel Başkanı arasında Lütfü Savaş üzerinden bir pazarlık yapıldı. Sonra anlaşamadılar. TİP kendi adayıyla çıktı.

        "GIYABEN İSMİMİZ KULLANILDI"

        Biz zaten 40 gündür sahadaydık. Böyle bir afet yaşamış şehrin bir an önce ayağa kalkmamız derdimizdir. Bu ilişkilere girenler biz hiçbir zaman olmadık. Ana muhalefet partisi ile TİP adaylarını çıkardılar. Bizim gıyaben ismimizi kullanıldı. Halbuki bizim binamız deniyor, bizim binamız yok. Biz konteynerdeyiz. Tamamen organize olunmuş. Kirli işlerle masa başında siyaset yapacaklarını düşünenlerin işleri. Biz işimize odaklanmışız. Şeytani işlerin de hiçbir zaman içinde olmadık, olmayız. 2001'den beri siyaset yapan biri olarak rakiplerle uğraşmadım, kendi işime baktım, kendi stratejimizi ekibimizle belirledik. Aynı şekilde siyasetimizi yapıyoruz.

        "ANKETLERDE AÇIK ARA ÖNDEYİZ"

        Anket yaptırıyoruz. Çok iyiyiz. Açık ara öndeyiz. Hiçbir şüphemiz yok. Hatayımız depremde 11 ilden daha fazla şehit verdi, yaralı verdi. Antakya'nın yüzde 85'i yerle bir oldu. Samandağ, Defne, Kırıkhan, Hassa, İskenderun, Hassa gibi ilçelerimiz hasar aldı. Buralarda devletimiz hızlı bir şekilde konut üretimine başladı. 45 bin konutumuz bitmek üzere. Şu ana kadar 170 bin konutun ihalesi yapıldı. Hatayımızın birinci önceliği vatandaşımızın bir an önce evine işyerine kavuşması. 2015'in 6. ayına kadar konutların tamamı bitecek. Vatandaşlarımız diyor ki, 'Suyu bile veremeyen, depremde yanımızda olmayan bu belediyeden bizi kurtarın, hızlı bir şekilde ayağa kaldırın' diyorlar. Biz de hızlı bir şekilde şehrimizi ayağa kaldıracağız. Birinci önceliğimiz bu.

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        #Hatay
        #MEHMET ÖNTÜRK
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