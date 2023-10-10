Cumhur İttifakı'nda yerel seçim heyetleri belli oldu

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Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde işbirliği için çalışacak heyetleri belli oldu.

Alınan bilgiye göre, 31 Mart 2024'te yerel seçimlerde ittifak yapacak AK Parti ve MHP ön hazırlık çalışmalarına başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlere yönelik ortak heyet kurulması kararının ardından çalışmalara başlanmıştı.

Bu kapsamda her iki parti de öncelikle çalışmaları yürütecek heyetlerini belirledi. Buna göre AK Parti'de Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP heyetinde ise Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül yer aldı.

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ÖN ÇALIŞMA

Ön çalışma çerçevesinde AK Parti ve MHP geçmiş dönemdeki seçimleri, sonuçları, oy oranları ve aday profilleri açısından analiz etti.

AK Parti, 1950'den 2023'e kadar yapılan seçimlerin sonuçları ile bu süreçte parti ile benzer çizgideki partilerin oy oranlarını il, ilçe ve belde bazında ele aldı.

MHP ise heyetler arası görüşme öncesi çalışmasını tamamladı. Parti, 2009'dan itibaren yapılan yerel seçimleri oy oranları başta olmak üzere tüm yönleriyle mercek altına alırken, 2018 ve 2023 genel seçim sonuçları da değerlendirildi.

HEYETLERİN ÇALIŞMASI

Heyetlerin ilk görüşmesinde genel ilkeler ve prensipler ele alınacak. Partiler arasında işbirliği seçenekleri ve başta büyükşehirler olmak üzere il bazlı değerlendirmeler yapılacak.

Ortak heyetin çalışmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli düzenli olarak bilgilendirilecek ve çalışma onların talimatları doğrultusunda ilerleyecek. Çalışmanın içeriğine ilişkin nihai kararı Erdoğan ve Bahçeli verecek.

Bu arada AK Parti'nin 12 Ekim Perşembe yapılması planlanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında heyetin çalışmasıyla ilgili konuların gündeme gelmesi bekleniyor.