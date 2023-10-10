Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Cumhur İttifakı'nda yerel seçim heyetleri belli oldu - Haberler

        Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği heyetleri belli oldu

        Cumhur İttifakı'nın yerel seçim heyetleri belli oldu. Seçimlerde ittifak yapacak AK Parti ve MHP ön hazırlık çalışmalarına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:20 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhur İttifakı'nda yerel seçim heyetleri belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde işbirliği için çalışacak heyetleri belli oldu.

        Alınan bilgiye göre, 31 Mart 2024'te yerel seçimlerde ittifak yapacak AK Parti ve MHP ön hazırlık çalışmalarına başladı.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlere yönelik ortak heyet kurulması kararının ardından çalışmalara başlanmıştı.

        Bu kapsamda her iki parti de öncelikle çalışmaları yürütecek heyetlerini belirledi. Buna göre AK Parti'de Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP heyetinde ise Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül yer aldı.

        REKLAM

        ÖN ÇALIŞMA

        Ön çalışma çerçevesinde AK Parti ve MHP geçmiş dönemdeki seçimleri, sonuçları, oy oranları ve aday profilleri açısından analiz etti.

        AK Parti, 1950'den 2023'e kadar yapılan seçimlerin sonuçları ile bu süreçte parti ile benzer çizgideki partilerin oy oranlarını il, ilçe ve belde bazında ele aldı.

        MHP ise heyetler arası görüşme öncesi çalışmasını tamamladı. Parti, 2009'dan itibaren yapılan yerel seçimleri oy oranları başta olmak üzere tüm yönleriyle mercek altına alırken, 2018 ve 2023 genel seçim sonuçları da değerlendirildi.

        HEYETLERİN ÇALIŞMASI

        Heyetlerin ilk görüşmesinde genel ilkeler ve prensipler ele alınacak. Partiler arasında işbirliği seçenekleri ve başta büyükşehirler olmak üzere il bazlı değerlendirmeler yapılacak.

        Ortak heyetin çalışmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli düzenli olarak bilgilendirilecek ve çalışma onların talimatları doğrultusunda ilerleyecek. Çalışmanın içeriğine ilişkin nihai kararı Erdoğan ve Bahçeli verecek.

        Bu arada AK Parti'nin 12 Ekim Perşembe yapılması planlanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında heyetin çalışmasıyla ilgili konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
        Ölü ve yaralılar var! Mevsimlik işçi kavgası!
        Ölü ve yaralılar var! Mevsimlik işçi kavgası!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Melissa Vargas, Malatya'ya geldi!
        Melissa Vargas, Malatya'ya geldi!
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        Habertürk Anasayfa