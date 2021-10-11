Cumbre Vieja Yanardağı'nın lavları La Palma Adası'ndaki riskleri artırıyor

Cumbre Vieja Yanardağı'nın kuzey ağızlarından birinde meydana gelen kırılma lav akışını daha da hızlandırarak, denize doğru ikinci lav yolu oluşmasına neden oldu.
Kanarya Adaları Volkanoloj Enstitüsü, net hesaplama yapılmasa da yanardağın bu zamana kadar 39,6 ila 60 milyon metreküp arasında lav püskürttüğünü açıkladı.
Lavlar 28 Eylül'den itibaren denize akmaya başladığı için kontrolün sağlanması daha kolay olsa da mevcut durumda 1,5 kilometre genişlikte 525 hektarlık alan lavlarla kaplandı.
Atlas Okyanusu üzerinde olan La Palma Adası'nda yanardağdan çıkan lavlar denizde 500 metreden fazla ilerleyerek, oluşturduğu platformla 34 hektarlık alanı doldurdu.
Kanarya Adaları özerk yönetimindeki Volkanik Riskler için Acil Mücadele ve Sivil Koruma Özel Planlama bölümünün teknik müdürü Miguel Angel Morcuende, kadastro kayıtlarına göre, lavların 726 binayı yok ettiğini duyurdu.
Morcuende, lavların bölgedeki 70'i muz bahçeleri, 33'ü üzüm bağları, 8'i avokado bahçeleri ve geri kalanı diğer ürünler olmak üzere toplam 132 hektarlık tarım alanını etkilediğini ifade etti.
Avrupa Uzay Ajansı'nın yer gözlem sistemi Copernicus'un verilerine göre ise lavların 1186 binayı yıktığı, 95'i için de risk oluşturduğu bildirilmişti.
Yanardağ çevresinde 6 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilirken, merkezi hükümetin ve Kanarya Adaları özerk yönetiminin yardımları devam ediyor.
Uzmanlar lav akışlarında ikinci yolun da denize ulaşmasıyla adadaki hava kirliliği riskinin artacağı yönünde uyardı.
La Palma'da en son 50 yıl önce görülen yanardağ patlamasının o dönem bölgeye verdiği zararın şimdiden üzerine çıkıldığı bilgisi paylaşıldı.
Günlük ortalama 20 depremin olduğu adada, Cumbre Vieja Yanardağı'nın daha uzun süre aktif olması bekleniyor.
Bölgenin en önemli ekonomik geliri olan turizm durma noktasına gelirken, yerel yönetim yetkilileri, yanardağın 400 milyon avroluk zarara neden olacağı tahmininde bulunmuştu.
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