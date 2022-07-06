Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2022 Kurban Bayramı Cumartesi günü başlayıp Pazar günü bitecek. Bayramdan sonraki ilk Cuma ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü... Yani Salı ve Çarşamba günlerinin de tatil edilmesiyle birlikte Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? İşte merak edilen detaylar...