'Cumartesi Sürprizi'ne 'En İyi Magazin Programı Ödülü'

Geçtiğimiz gün düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde, SHOW TV'nin sevilen programı 'Cumartesi Sürprizi', 'En İyi Magazin Programı Ödülü'ne layık görüldü.

Programın sunucusu olan Hande Uluğ, duygularını "Bugün bu ödülü almak inanılmaz tarifsiz bir his, çünkü hayalini kurduğun işi yapmak ve bu işin takdir edilmesi gerçekten büyük bir onur. Benim için burada olduğum için çok mutluyum" sözleriyle ifade etti.

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Magazin Servisi Müdürü Reşat Balcıoğlu ise, gazetecilerin "Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine, "Biz, SHOW TV Magazin Servisi olarak birçok ödüle layık görüldük. Bu da içlerinden en değerli olanlardan bir tanesi. Böyle güzel ödüller almamızın altında iyi bir ekip çalışması, kurumsal anlamda iyi çalışmamız ve magazin programları içerisinde yapmış olduğumuz yayınların içeriği, kalitesi, ekibimizin, kurgucumuzun, muhabirimizin, kameramanımızın, herkesin işini iyi yapmasından dolayı, kurumumuzun bize büyük destek vermesinden dolayı böyle güzel ödüllere layık görülüyoruz. Başta ekibim olmak üzere kurumumuza ve bize bu ödülü layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.