Marketler açık olacak mı? sorusu 31 şehirde uygulanan sokağa çıkma yasağının 3. günü olan Cumartesi ve 4. günü olan Pazar günü için soruluyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı tarihler içinde Ramazan ayının başlaması nedeniyle, marketler için yeni bir düzenleme yapılmıştı. Perşembe ve Cuma günleri marketler yarın gün açıktı. Şimdi Cumartesi ve Pazar günü marketlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor...

CUMARTESİ PAZAR MARKETLER AÇIK MI? BUGÜN VE YARIN MARKETLER AÇIK MI?

4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk iki günü olan 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günü bakkal ve marketler 09.00 - 14.00 arasında açıktı. Market ve bakkal alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, araç kullanmadan evlerine en yakın market ve bakkala yürüyerek giderek alışverişlerini yapıp geri döndü. Ancak Cumartesi ve Pazar günü marketler açık olmayacak. İçişleri Bakanlığı'nın yolladığı sokağa çıkma kısıtlaması genelgesinde, market ve bakkalların çalışma detayları şu şekilde ifade ediliyor:

- Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günlerin öncesinde, 21.04.2020 Salı ve 22.04.2020 Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlenmiştir.

- Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

- 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacaktır.

- Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.)

- Ekmek dağıtımı ile marketler ve bakkalların evlere servis hizmetinde görevli olanlar, sokağa çıkma yasağı kapsamında yer almayacak.